Sahil yolu harman yerine döndü

Giresun’da fındık hasadında sona yaklaşılırken hasadını tamamlayan üreticiler bu kez de ürünlerini kurutmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Köylerde yeterli harman alanı bulunmayan bazı üreticiler, fındıklarını daha erken kurutabilmek amacıyla uzmanların tüm uyarılarına karşın yapılan Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki alanları harman yerine dönüştürdü.

Cumhuriyet’in haberine göre, Giresun’da mevsim koşulları sebebiyle fındığın bazı bölgelerde geç olgunlaşması, hasadın da gecikmesine neden oldu. Bazı üreticiler ise bu yıl fındığın mevsim şartları nedeniyle geç olgunlaştığını ve hasada geç başladıklarını belirterek, hasat sonrasında da hava koşullarının kurutma açısından uygun seyretmediğini dile getirdi.

Haber Merkezi