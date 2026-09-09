İsrail, İngiltere'ye "Konsolosluğunuzu kapatın" diyor

İsrail'in, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılmasını istediği, burada görev yapan diplomatların akreditasyonlarını da 30 gün içinde iptal edeceği bildirildi.

İsrail'in, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılmasını istediği, burada görev yapan diplomatların akreditasyonlarını da 30 gün içinde iptal edeceği bildirildi.

Batı medyasına konuşan İsrailli bir yetkili ve konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağın aktardığına göre, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması istendi. Konsoloslukta görev yapan diplomatların akreditasyonlarının da 30 gün içinde sona erdirileceği belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik ticari yaptırımlarına karşılık olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatması gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin ardından Fransa ve Kanada da Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen malların ithalatını yasaklayacağını açıklamıştı.

İNGİLİZ DİPLOMATLARA 7 GÜN SÜRE

Konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynak, İsrail'deki ABD öncülüğündeki Gazze koordinasyon misyonuna atanan İngiliz temsilciler ile Ramallah'ta görev yapan İngiliz diplomatların ise 7 gün içinde bölgeden ayrılmasının istendiğini aktardı.

İsrail hükümetinin, söz konusu yaptırımların uygulanmasını beklediği ve İngiltere'nin kararına katılan ülkelere yönelik atacağı adımları görüşmek üzere bugün (çarşamba) toplanacağı belirtildi.

FRANSA VE İSVEÇ'İN DE KUDÜS'TE KONSOLOSLUKLARI BULUNUYOR

İngiltere'nin yaptırım kararına destek veren Fransa ve İsveç'in de Kudüs'te Filistin Yönetimi'ne akredite konsoloslukları bulunuyor. Kanada'nın da Ramallah'ta bir diplomatik ofisi bulunuyor. İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu da Filistin Yönetimi'ne akredite olarak faaliyet gösteriyor.

İsrail daha önce de Ramallah'taki bazı diplomatik temsilciliklerin kapatılmasını zorunlu kılmıştı. İsrail'in İngiltere'nin yanı sıra yaptırım kararını destekleyen diğer ülkelere karşı nasıl bir adım atacağına ilişkin nihai kararın hükümet toplantısının ardından netleşmesi bekleniyor. Ankara-ANKA