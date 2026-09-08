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8 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

İran'dan ABD ablukasına karşı hamle: Basra Körfezi'nde "Yasak Bölge" ilan ediliyor

08 Eylül 2026, Salı 10:03
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ekonomik ablukasına karşı Basra Körfezi hattında deniz yasak bölgesi oluşturacaklarını ve askeri operasyonel yaklaşımlarını köklü biçimde değiştirdiklerini duyurdu.

İran, ABD yönetiminin ülkeye yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve abluka girişimlerine karşı Basra Körfezi genelinde ve çevresinde "yasak bölge" ilan etmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington yönetiminin son günlerde İran'ın yeni füzeleriyle açık bir mesaj aldığını vurguladı. ABD'nin adımlarını "ekonomik savaş" olarak nitelendiren Rızai, bu hamlelere deniz sahasında karşılık verileceğini belirtti: 

"Ekonomik savaş, Fars (Basra) Körfezi boyunca ve abluka hattına kadar deniz yasak bölgesiyle karşılanacak. ABD savaş gemileri ve bölgedeki askeri üslerine yönelik operasyonel yaklaşım da köklü biçimde değiştirildi."

"Biz petrol satamazsak kimse satamaz"

Bölgedeki tansiyonu tırmandıran açıklamalar yalnızca Rızai ile sınırlı kalmadı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Tahran'ın petrol ihracatının engellenmesi durumunda küresel enerji akışının kesintiye uğrayacağını belirterek, "Savaşın denklemi açıktır. Ya herkes ya hiç kimse. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak." ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

Rızai ayrıca, çevre ülkelerin bu süreçte ABD'ye destek vermesi halinde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin tamamen kapatılacağını, bölgeden tek bir damla petrolün dahi geçişine izin verilmeyeceğini yineledi.

AA

Etiketler: İran, ABD ablukası, Basra Körfezi, yasak bölge, Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı, petrol krizi, Muhammed Bakır Kalibaf, ekonomik savaş, Orta Doğu gerilimi, petrol ihracatı, son dakika dünya haberleri
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