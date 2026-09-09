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9 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İsrail suç delillerini yok etmenin peşinde

09 Eylül 2026, Çarşamba 02:05
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’deki enkaz temizleme çalışmalarının, İsrail’in buradaki uluslararası ve vahşet suçlarının kanıtlarını yok etmemesi için çağrıda bulundu. Albanese, İsrail’in işgali, saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in askeri kontrolü altındaki Gazze’de büyük ölçekli enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını kaydeden Albanese, bu faaliyetlerin, vahşet suçlarının izlerini silmenin ve İsrail’in yasadışı işgalini pekiştirmenin bir yolu haline gelmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Albanese, “Gazze’de devam eden enkaz kaldırma, kırma ve yeniden yerleştirme çalışmaları, (İsrail’in işlediği) uluslararası suçların kanıtlarını yok etmemeli veya kuşatma altındaki bölgede insan kalıntılarının bulunmasını ve tanımlanmasını engellememeli. Gazze’nin enkazı, soykırım da dahil olmak üzere iddia edilen uluslararası suçların soruşturulmasıyla ilgili insan kalıntıları ve fiziksel kanıtlar içeriyor” dedi.

Filistinli yetkililerin enkaz altında 10 binden fazla kişinin olduğunu tahmin ettiğini kaydeden Albanese, Gazze’nin neredeyse yüzde 70’inin erişim kısıtlamalarına ve değişen derecelerde İsrail askeri kontrolüne tabi olduğunu vurguladı.

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İngiltere’den İsrail politikasında sert dönüş

İngiltere, İsrail-Filistin politikasında uzun süredir benimsediği diplomatik söylemin ötesine geçerek somut ekonomik önlemler almaya hazırlanıyor. The Guardian’ın haberine göre Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Avam Kamarası’nda hükümetin İsrail politikasındaki “kapsamlı değişimin” ayrıntılarını duyuracak.

Yeni politikanın merkezinde, işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleriyle yapılan ticaretin sınırlandırılması bulunuyor. İngiltere hükümeti, 1967’de İsrail tarafından işgal edilen topraklarda kurulan sivil yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünü benimsiyor. Karar’ın haberine göre, planlanan adımın İngiliz kamuoyunda da önemli ölçüde destek gördüğü belirtiliyor. Opinium tarafından yapılan ve Avrupa Dış İlişkiler Konseyi tarafından yayınlanan araştırmaya göre İngiliz yetişkinlerin yüzde 46’sı İsrail yerleşimleriyle mal ticaretinin yasaklanmasını desteklerken, yüzde 18’i yasağa karşı çıkıyor. Kararsızlar hesaba katılmadığında ise yasağa destek verenlerin oranı yaklaşık dörtte üçe ulaşıyor.

Haber Merkezi

AA

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