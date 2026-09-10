"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Asgari ücrette reel kayıp endişesi - 'Masada % 25 zam var'

10 Eylül 2026, Perşembe 00:52
Ekonomi yönetiminin farklı enflasyon hedefleri belirsizliği artırırken, ekonomistler yüzde 21-25 bandındaki MUHTEMEL artışın çalışanları yeni yılda reel gelir kaybıyla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son Enflasyon Raporu’nda 2027 için yüzde 15’lik beklentiyi teyit etmesinin hemen ardından Orta Vadeli Program’da (OVP) bu oranın yüzde 21’e yükseltilmesi, piyasalarda “Hangi oran baz alınacak?” sorusunu gündeme taşıdı. Tartışmanın önemli başlıklarından biri de ücret ve maaş artışları olacak.

Zamlar enflasyonun altında kalabilir

Karar’ın haberine göre, OVP’de yönetilen fiyatların enflasyon beklentisiyle uyumlu artırılacağının açıklanması, kamu tarafından belirlenen fiyatlarda gerçekleşmiş enflasyon yerine ileriye dönük beklentinin esas alınabileceğine işaret ediyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde, 2027 için yüzde 21 olarak belirlenen OVP beklentisi ile gerçekleşmiş enflasyon arasında önemli bir fark oluşacak. 

Asgarî ücret artışında yüzde 30’luk gerçekleşmiş enflasyonun yerine yüzde 21’lik beklentinin esas alınması, ücret artışının enflasyonun altında kalması anlamına gelebilir. Emekli maaşlarında da benzer bir hesap yapılması bekleniyor. Gerçekleşmiş enflasyonun ne ölçüde telafi edileceği, yüzde 21’lik OVP beklentisinin ne kadar dikkate alınacağı ve olası bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek.

MASADA YÜZDE 25 ZAM VAR

Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan ekonomist İris Cibre Lostar, maaşlarda erimenin devam edeceğine dikkat çekti. Lostar, “Şimdi, piyasalar OVP’de yüzde 21 beklentisine göre mi politika belirlenecek yoksa yüzde 15 beklentisine göre mi, bunu tartışıyor. Muhtemelen TCMB de yılın son enflasyon raporunda 2027’yi revize edecek. OVP’de yönetilen fiyat zamlarının enflasyon beklentisi ile uyumlu yapılacağı açıklandı. Yani, yıl sonunda muhtemel yüzde 30 civarındaki seviye değil yüzde 21 baz alınacak. Bu olumlu! Ama, bu aynı zamanda asgarî ücrette de aynı mantığın korunacağına işaret ediyor. Yani, asgarî ücret zammı gerçekleşmiş yüzde 30 değil belki yüzde 21 de değil ama yüzde 25 civarında olabilir ve reel olarak 3. seneye taşınan otomatik erimeyle yıla başlayacak” dedi. Ekonomistlerin de bir çoğu şimdiden yüzde 25 zammın olasılığının güçlü olduğunu dillendirmeye başladı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Taziyeden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü

    Rize açıklarına acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı yetkilisi çıktı

    12 ülkeden İsrail’e yaptırım - Türkiye’den karara destek - Barry Andrews: İsrail’le ortaklığı askıya alın

    Trump: "Konuyu İsrail ile görüşeceğim"

    Çeyrek asır geçti enflasyon oranı aynı

    Asgari ücrette reel kayıp endişesi - 'Masada % 25 zam var'

    Eğitimde derin uçurum

    Körfez’de tehlikeli tırmanış

    Sahil yolu harman yerine döndü

    Yapay zekâ uyarısı

    İngiltere: Filistin-İsrail probleminde iki devletli çözümü savunmak için bu kararı aldık

    Denize acil iniş yaptılar - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

    Sosyal medya mercek altında

    Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor

    Merkel, AfD'nin seçim sonucunu "şok edici" buldu

    İsrail, İngiltere'ye "Konsolosluğunuzu kapatın" diyor

    Adidas’a İsrail askeri tepkisi: Boykot çağrıları büyüyor

    İsrail suç delillerini yok etmenin peşinde

    “Avrupa ve dünya için bir uyarı”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Çeyrek asır geçti enflasyon oranı aynı
    Genel

    12 ülkeden İsrail’e yaptırım - Türkiye’den karara destek - Barry Andrews: İsrail’le ortaklığı askıya alın
    Genel

    Asgari ücrette reel kayıp endişesi - 'Masada % 25 zam var'
    Genel

    Rize açıklarına acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı yetkilisi çıktı
    Genel

    Yapay zekâ uyarısı
    Genel

    Taziyeden dönen aile kaza yaptı: 4 ölü
    Genel

    Sahil yolu harman yerine döndü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Eğitimde derin uçurum
    Genel

    Trump: "Konuyu İsrail ile görüşeceğim"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.