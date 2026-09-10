Asgari ücrette reel kayıp endişesi - 'Masada % 25 zam var'

Ekonomi yönetiminin farklı enflasyon hedefleri belirsizliği artırırken, ekonomistler yüzde 21-25 bandındaki MUHTEMEL artışın çalışanları yeni yılda reel gelir kaybıyla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son Enflasyon Raporu’nda 2027 için yüzde 15’lik beklentiyi teyit etmesinin hemen ardından Orta Vadeli Program’da (OVP) bu oranın yüzde 21’e yükseltilmesi, piyasalarda “Hangi oran baz alınacak?” sorusunu gündeme taşıdı. Tartışmanın önemli başlıklarından biri de ücret ve maaş artışları olacak.

Zamlar enflasyonun altında kalabilir

Karar’ın haberine göre, OVP’de yönetilen fiyatların enflasyon beklentisiyle uyumlu artırılacağının açıklanması, kamu tarafından belirlenen fiyatlarda gerçekleşmiş enflasyon yerine ileriye dönük beklentinin esas alınabileceğine işaret ediyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde, 2027 için yüzde 21 olarak belirlenen OVP beklentisi ile gerçekleşmiş enflasyon arasında önemli bir fark oluşacak.

Asgarî ücret artışında yüzde 30’luk gerçekleşmiş enflasyonun yerine yüzde 21’lik beklentinin esas alınması, ücret artışının enflasyonun altında kalması anlamına gelebilir. Emekli maaşlarında da benzer bir hesap yapılması bekleniyor. Gerçekleşmiş enflasyonun ne ölçüde telafi edileceği, yüzde 21’lik OVP beklentisinin ne kadar dikkate alınacağı ve olası bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek.

MASADA YÜZDE 25 ZAM VAR

Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan ekonomist İris Cibre Lostar, maaşlarda erimenin devam edeceğine dikkat çekti. Lostar, “Şimdi, piyasalar OVP’de yüzde 21 beklentisine göre mi politika belirlenecek yoksa yüzde 15 beklentisine göre mi, bunu tartışıyor. Muhtemelen TCMB de yılın son enflasyon raporunda 2027’yi revize edecek. OVP’de yönetilen fiyat zamlarının enflasyon beklentisi ile uyumlu yapılacağı açıklandı. Yani, yıl sonunda muhtemel yüzde 30 civarındaki seviye değil yüzde 21 baz alınacak. Bu olumlu! Ama, bu aynı zamanda asgarî ücrette de aynı mantığın korunacağına işaret ediyor. Yani, asgarî ücret zammı gerçekleşmiş yüzde 30 değil belki yüzde 21 de değil ama yüzde 25 civarında olabilir ve reel olarak 3. seneye taşınan otomatik erimeyle yıla başlayacak” dedi. Ekonomistlerin de bir çoğu şimdiden yüzde 25 zammın olasılığının güçlü olduğunu dillendirmeye başladı.

Haber Merkezi