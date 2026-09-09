“Avrupa ve dünya için bir uyarı”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Meclis’teki bir toplantısında konuştu.

AfD’nin Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimini kazanmasını değerlendiren Sanchez, “Bu sonuç, büyük ölçüde geleneksel sağın onayı sayesinde yükselen aşırı sağ tehdidinin, Avrupa’da ve dünya genelinde zemin kazandığına dair bir uyarı niteliğindedir” dedi. Diğer yandan PSOE Meclis Sözcüsü Patxi Lopez de, Almanya’da aşırı sağın yükselişiyle ilgili şu yorumu yaptı: “Bugün Avrupa için üzücü bir gün. Seksen yılın ardından, böylesine karanlık bir geçmişi ve en büyük vahşete imza atmış bir diktatörü (Adolf Hitler) sahiplenen, açıkça Nazi yanlısı bir güç, dehşet verici bir sonuçla seçim zaferi kazandı.” AA

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