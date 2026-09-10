Yapay zekâ uyarısı

Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, BBC World Service’in The Interview programında yapay zekânın mevcut gelişim biçiminin gelir eşitsizliğini artırabileceği ve milyonlarca çalışanı işinden edebileceği uyarısında bulundu.

Yapay zekâdaki dönüşümün toplumların görüşü alınmadan, “yukarıdan aşağıya ve demokratik olmayan” bir biçimde ilerlediğini belirten Acemoğlu, ABD’de yaklaşık 3,5 milyon müşteri hizmetleri çalışanının kısa vadede risk altında olabileceğini söyledi. Teknolojik ilerlemenin kendiliğinden toplumsal refah getirmediğini vurgulayan Acemoğlu, kitlesel iş kayıplarının liberal demokrasileri de tehdit edebileceğine dikkat çekti. Karar’ın haberine göre Acemoğlu, “Yapay zekânın efendileri, onları destekleyen küçük bir mühendis grubu ve toplumun geri kalanından oluşan iki sınıflı bir toplum meydana getirirseniz, bu demokrasiyle bağdaşmaz” dedi. Çözüm olarak insanların yerine geçen değil, çalışanların üretkenliğini ve yeteneklerini artıran “işçi yanlısı yapay zekâ” modelini öneren Acemoğlu, sosyal medyada yapılan hataların tekrarlanmaması ve yapay zekâya yönelik düzenlemelerde geç kalınmaması gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

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