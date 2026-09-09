Denize acil iniş yaptılar - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan ve Rize açıklarında denize acil iniş yapan iki kişilik özel uçak, ekiplerin çalışması sonucu kıyıya çıkarıldı.

Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan ve Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket eden iki kişilik özel uçak, teknik arıza nedeniyle Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uçaktaki iki kişiyi bulundukları yerden kurtardı.

Kazazedeler, tedbir amacıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekiplerinin, uçağın bulunduğu alanda başlattığı çalışma tamamlandı.

Bot yardımıyla Pazar Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nın yer aldığı alana getirilen uçak, burada bekleyen vinç yardımıyla kıyıya çıkarılarak çekiciye yüklendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rize açıklarında denize acil iniş yapan Fransız tescilli WT9 tipi uçağa ilişkin son durumu paylaşarak, ekiplerin saat 13.04'te pilot ve yolcuya ulaştıklarını bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, bugün saat 12.32'de Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na VFR (görerek uçuş kuralları) uçuş gerçekleştiren Fransız tescilli WT9 tipi uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum deklare ederek Rize-Artvin Havalimanı'na yöneldiği aktarıldı.

Uçağın, Rize-Artvin Havalimanı'nın yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize iniş yaptığı bilgisi verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

“Sahil Güvenlik ekiplerimiz saat 13.04'te kendilerine ulaşmış ve her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Ekiplerimizin müdahale ve koordinasyon çalışmaları sürmektedir. Pilot ve yolcuya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

“Geçmiş olsun, ucuz atlatılmış bir kaza oldu”

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaptığı açıklamada, Batum'dan kalkan iki kişilik özel uçakla irtibata geçildiğinde acil durum ilan edildiğini belirterek, "Yalnız havalimanına yaklaşamadılar, yetişemediler. Denize iniş yapmak durumunda kalındı. Hemen hızlıca arkadaşlarımız teyakkuzdaydı. Sahil Güvenlik ekiplerimiz uçağa ulaştılar." dedi.

"Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok." ifadesini kullanan Baydaş, "Biri 55 yaşında, biri 69 yaşında. Kontrol amaçlı hastaneye sevk edildiler." bilgisini verdi.

Baydaş, havalimanında da herhangi bir problem bulunmadığına dikkati çekerek, "Geçmiş olsun, ucuz atlatılmış bir kaza oldu." diye konuştu.

Uçakta motor arızası meydana geldiğini ifade eden Baydaş, "Şu an için başka bulgu yok. Hava aracı yüzeyde yüzer vaziyette, onu da arkadaşlarımız alıyorlar. Kendi beyanları motor arızaları olduğu yönünde." dedi.

Rize açıklarında denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişinin kurtarılma görüntüleri paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Rize-Artvin Havalimanı açıklarında motor arızası nedeniyle denize acil iniş yapan özel uçakta bulunan 2 kişinin kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Sahil Güvenlik unsurlarının deniz yüzeyindeki uçağa ulaşması ve uçakta bulunan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yer aldı.

Bakanlığın kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamasına göre, Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren özel uçağın, motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı açıklarında denize acil iniş yaptığı bilgisi Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına iletildi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlikten 1 gemi, 2 bot ile 1 dalış timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan unsurlar, deniz yüzeyinde tespit edilen uçakta bulunan 2 kişiyi bilinçleri açık şekilde kurtardı.

Açıklamada, kurtarma çalışmalarını yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tebrik edildi.

Uçaktaki kişilerin isimleri açıklandı

Pazar Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta bir eğitim uçağının denize acil iniş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince derhal çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, denize acil iniş yapan uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer'in, ekiplerce güvenli şekilde kurtarıldığı ifade edildi.

Yapılan ilk kontrollerde her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunun belirlendiğine işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"İlk bilgilere göre, Gürcistan Batum'dan havalanan uçağın motor arızası nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yapmak üzere kuleyle iletişime geçtiği, ardından zorunlu olarak denize acil iniş yaptığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili çalışmalar ve incelemeler ilgili kurumlarımız tarafından sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

“Herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadı”

Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Han Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uçakta bulunan Belçika vatandaşı 2 kişinin Rize-Artvin Havalimanı acil müdahale ekiplerince hastaneye ulaştırıldıklarını söyledi.

İki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Alişan, şunları kaydetti:

"Hastanemize getirilen kişilerin yapılan muayenelerinde herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadı. Acil uzmanımızın yaptığı muayenede birinin bel ağrısı olduğu öğrenilince bir önlem almak amacıyla tomografileri, acil tetkikleri yapıldı ve izlem amacıyla şu anda müşahedemizde. Hastalarımızı takip etmekteyiz. Sağlık durumları iyi olan hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."