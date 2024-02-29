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1 MART 2024 CUMA - YIL: 55

UNICEF: Felaket olur

29 Şubat 2024, Perşembe
UNICEF İcra Direktörü İcra Direktörü Catherine Russell, soykırımla yargılanan İsrail’in, Refah’a muhtemel geniş çaplı askerî saldırılarının bu bölgeye sığınan 1,4 milyondan fazla sivil nüfus için “felâket olacağı” ikazında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, soykırımla yargılanan İsrail’in, Refah’a olası geniş çaplı askeri saldırılarının bu bölgeye sığınan 1,4 milyondan fazla sivil nüfus için “felaket olacağı” uyarısında bulundu.

Russell, CNN’de “Gazzeli çocukların akıl almaz acısı” başlıklı makale kaleme aldı. Nüfusu 300 binden az olan Refah’ın, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarından ötürü kuzeyden kaçan sığınmacılarla 1,4 milyona çıktığına dikkati çeken Russell, bunların 610 binden fazlasını çocukların oluşturduğunu vurguladı. Russell, İsrail’in Refah’a geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğu haberlerine ilişkin “Refah’taki nüfus yoğunluğu ve güvenli alanların yokluğu göz önüne alındığında, özellikle de ayrım gözetmeyen sonuçlara yol açabilecek bombaların kullanılacağı herhangi bir ciddi askeri gerilim, en savunmasız bölge sakinleri de dahil olmak üzere, burada mahsur kalan sivil nüfus için felaket olacaktır.” ifadesini kullandı. Gazze’de şu ana kadar 30 bine yaklaşan sivil kaybın yüzde 70’ini kadın ve çocukların oluşturduğunun altını çizen Russell, Refah’a yapılacak muhtemel İsrail saldırılarının sivil can kayıpları ve yaralanmaları aşırı derecede artıracağı uyarısında bulundu.

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Gazze’de açlık riski her geçen gün artıyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Gazze’de ciddi bir gıda güvensizliğinin yaşandığını ve bölgedeki açlık riskinin her geçen gün arttığını bildirdi. Chapagain, X sosyal medya platformundan, Gazze’deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu. “Gazze’de ciddi bir gıda güvensizliği yaşanıyor.” ifadesini kullanan Chapagain, nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin halihazırda acil veya yıkıcı akut gıda güvensizliği koşullarıyla karşı karşıya olması nedeniyle açlık riskinin her geçen gün arttığını vurguladı.

AA

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