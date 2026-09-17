Yapay zekaya acil kapatma düğmesi

ABD’li yapay zeka şirketi Anthropic’in kurucu ortaklarından Jack Clark, şirketler için üçüncü bir tarafca kullanılabilecek bir “acil kapatma düğmesinin” zorunlu hale gelebileceği yorumunda bulundu.

Yapay zekâda güvenlik tartışması büyüyor

Clark, yapay zeka yazılımının çok tehlikeli hale gelmesi durumunda onu tamamen devre dışı bırakmanın bir yolunun, toplumun “ileride bu konuda kurallar koymak isteyebileceği” bir konu olduğunu söyledi.

Clark, “acil kapatma düğmesi” gereklilikleri ve denetimi ile ilgili ayrıntıların, yapay zeka konusunda yürütülen “daha geniş kapsamlı politika tartışmasının” bir parçası olması gerektiğini dile getirdi. Microsoft CEO’su Satya Nadella da yapay zekanın insanlara hizmet etmesi ve insan kontrolünde kalması gerektiğini belirterek, hızla gelişen yapay zeka sistemlerine yönelik daha güçlü güvenlik önlemleri çağrısında bulunan teknoloji dünyasının önde gelen isimleri arasına katıldı. Nadella, bu şartların sağlanamaması halinde böyle bir teknolojinin geliştirilmesinin peşinden gitmeye değmeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi



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Yapay zekadaki gerçek tehlike

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından yayımlanan rapor, eğitimde yapay zekâ araçlarının kullanılmasının öğrenme sürecini sekteye uğratabileceğini ortaya koydu.

Yaklaşık 5 ay süren araştırmada, öğrencilerin akıl yürütme süreçlerini giderek yapay zekâya bırakma eğiliminde oldukları tespit edildi.

Raporda, yapay zekânın kampüs hayatına getirdiği yeni öğrenme yöntemlerinin yanı sıra öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekildi.

Raporda, öğretim görevlileri ile öğrenciler arasındaki eğitimle ilgili temasın azaldığı ve öğrencilerin hocalarıyla görüşmek yerine giderek daha fazla yapay zeka araçlarını tercih etmeye başladığı vurgulandı. Washington - aa