Tarım ve hayvancılık en kritik nokta

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni”nde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Tarım ve hayvancılığın işi meşakkatli ama dünyanın geleceğinde dünyayı doyuranlar lider olacak. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye kadar artıyor. Orta gelirli gruptakiler tüketici, doğanlar tüketici. Tarım ve hayvancılık gelecek dönemin en kritik noktası. Allah da bize müthiş coğrafya vermiş. Bunun kıymetini bilmemiz, ısrarla devam etmemiz lazım. Sadece ülkemizi doyurmak değil, bütün dünyayı doyurmak da elimizde” ifadelerini kullandı. AA

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