Trump, Grönland’dan vazgeçmiş

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini ele geçirme fikrinden vazgeçtiğinin istihbaratını aldıklarını belirtti.

Fransa’nın güneyinde “Aix-en-Provence Ekonomi Forumu” devam ederken Grönland Başbakanı Nielsen forum kapsamında düzenlenen “Bir dünya, birçok görüş: kim kendi görüşünü dayatıyor?” başlıklı oturumda konuştu. Trump’ın Grönland’ı ele geçirme isteğinin hala geçerli olup olmadığına ilişkin Nielsen, “Stratejik bir bölgede olduğumuz için Grönland’da 2 yıldır çok ciddi baskılara maruz kalıyoruz. Bunlar, kabul edilemez baskılar” dedi. Nielsen, bu baskıların henüz sonunu göremediklerini ancak ABD ve Grönland arasında doğrudan diyalog kurarak önlemler almaya çalıştıklarını aktararak dünyanın değişim sürecinden geçtiğini gözlemlediğini dile getirdi. AA

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