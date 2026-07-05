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Ciddî bir programa ihtiyaç var

05 Temmuz 2026, Pazar 16:13
Prof. Dr. Sinan Alçın, “Enflasyon elma ile armut değil, biraz olgunlaşsın kendiliğinden düşer demekle olmaz. Bunu düşürmek için ciddî bir enflasyonla mücadele programına ihtiyaç var” dedi.

İktisatçı yazar Prof. Dr. Sinan Alçın, ekonomideki gidişatı Nefes’e değerlendirdi. Başta tekstil hazır giyim, deri, gıdanın bazı alanları, plastik olmak üzere sanayinin bazı alınlarında ciddî problemler olduğunu vurgulayarak, “Türkiye son 40 yıldır Avrupa’daki büyük çok uluslu şirketlerin tedarikçisi konumunda. Türkiye bu özelliğini yitirdiğinde dünya ekonomisi içindeki anlamını da büyük ölçüde yitirir. Sanayi alanında bir kez kontağı kapattığınız zaman bazı sektörleri bir daha çalıştıramazsınız. Dünyada katma değeri yüksek alanlara doğru dönüş var. Türkiye verimlilik, ucuz ürüne dayalı bir rekabet üzerinden hareket etti. Bunun sonuna gelindi. Türkiye açısından asıl tehlike bu” dedi.

Gelir dağılımının en çok bozulduğu ülkeyiz

Yüksek enflasyonun iki etkisi olduğuna dikkat çeken Alçın, “Biri alım gücünün düşmesi. İkincisi de gelir dağılımının bozulması. Türkiye son 5 yılda OECD ülkeleri arasında gelir dağılımının en çok bozulduğu ülke. Enflasyon elma ile armut değil, biraz olgunlaşsın kendiliğinden düşer demekle olmaz. Bunu düşürmek için ciddî bir enflasyonla mücadele programına ihtiyaç var. Enflasyonun faturası ağırlıklı olarak ücretli çalışana yıkılıyor. Asgarî ücretin de altında gelirle yılı geçirmeye çalışan milyonlar var” şeklinde konuştu.

Enflasyonun kökü kurutulmalı

“Enflasyonda yüksek, düşmeyen ve sürünen bir tansiyon var” diyen Alçın, “Kaçtığımız tarıma tekrar dönmemiz gerekiyor. Yazılım başta olmak üzere bacasız sanayiye de odaklanmalıyız. Enflasyon fiyatlarla savaşarak düşürebileceğiniz bir şey değil. Onun kökünü kurutmanız gerekiyor. Bataklıkta sinek avlamak gibi bir şey. O sineği avlamaya çalıştığınızda diğer sinekleri de uyuduğu yerden kaldırıyorsunuz. Yani fiyatı baskılayacağım derken karaborsada belki de fiyatı artırmanın kapısını aralıyorsunuz. Bataklığı kurutmanız gerekiyor. Üretim artışı şart. Fiyatı patlatarak sorunu çözemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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