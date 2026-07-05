Müzakereler devam edecek

İran ve ABD arasında müzakerelerin 11 Temmuz’da Pakistan’da devam edeceği öne sürüldü. Pakistan’da yapılacak görüşmelerde, tarafların İran’a yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve nükleer konunun ele alınacağı aktarıldı.

İran heyetinde kimlerin yer alacağının ABD-İsrail’in 28 Şubat’taki saldırılarında ölen eski ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney için 9 Temmuz’da sona erecek cenaze törenlerinin ardından netleşeceği iddia edildi. İran ve ABD arasında 14 Haziran’da varılan mutabakat sonrasında tarafların, İran’a yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı’nın durumu ve nükleer mesele gibi konular üzerinde 60 gün boyunca müzakere etmesi öngörülüyordu. AA

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