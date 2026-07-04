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4 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İİT’den İsrail’e kınama

04 Temmuz 2026, Cumartesi 16:28
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail işgali altındaki tarihî Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te ezan sesini susturmayı öngören yasa tasarısını kınayarak, bunun din ve ibadet özgürlüğüne yönelik açık bir ihlal olduğunu belirtti.

İİT Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Meclisinin (Knesset) ön oylamada kabul ettiği yasa tasarısının “ayrımcı ve ırkçı nitelikte geçersiz bir düzenleme ve yasama suçu” olduğu belirtilerek, uluslararası hukuk ile uluslararası insan hakları hukukunun güvence altına aldığı din ve ibadet özgürlüğünü ihlal ettiği ifade edildi. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma söz konusu düzenlemenin durdurulması ve iptal edilmesi ile İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına son verilmesi için harekete geçme çağrısı yapıldı.

 

AA

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