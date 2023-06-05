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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Washington'daki patlama sesi paniğe sebep oldu

05 Haziran 2023, Pazartesi 02:02
ABD’nin başkenti Washington D.C'de duyulan büyük bir patlama sesi paniğe yol açtı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda yerel saatle 15.30 civarında sonik patlama sesine benzer büyük bir gürültü duyulduğu belirtildi.

Patlama nedeniyle evlerde sarsılma hissedildiği kaydedilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları patlamanın muhtemel bir askeri tatbikatla ilgili olabileceği şeklinde yorumlarda bulundu.

Vatandaşların acil hatları araması üzerine polisin, olayı Federal Havacılık İdaresi’ne sorduğu bildirilirken, İçgüvenlik Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “Başkentte duyulan patlama sesinin farkındayız, şu an herhangi bir tehdit yok.” ifadesi kullanıldı.

Daha sonra Annapolis Acil Yönetim Ofisi’nin sosyal medya hesabından, söz konusu patlamanın “Savunma Bakanlığına bağlı yetkili bir uçuş”tan kaynaklandığı, ses sınırını aşan söz konusu askeri uçağın ses patlamasına neden olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA

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