Yahudi yerleşimcilerden Filistinli çiftçilere saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldıran Yahudi yerleşimciler bir kişiyi yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın güney kesimindeki Mesafer Yatta bölgesinde bir grup Yahudi yerleşimci, tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilere saldırdı. Ellerinde silah olan yerleşimcilerin önce havaya ateş açtığı sonra Filistinlilere taşla saldırdığı olayda, bir çiftçi atılan taşla kulağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Nablus kentinin güney kesimindeki Calut köyünde Yahudi yerleşimciler, Filistinli çiftçilerin tarlalarına gitmelerine engel oldu. İsrail askerlerinin koruması altındaki yerleşimciler, "İsrail topraklarında olduğu" iddiasıyla Filistinli çiftçilerin tarlalarına zeytin ağaçları dikmelerine izin vermedi. AA

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