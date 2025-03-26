Yaralı Filistinliler Japonya'da da tedavi edilmeye başladı

Japonya, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinlileri tedavi için kabul etmeye başladıklarını açıkladı.

Kyodo News'un haberine göre, Savunma Bakanı Gen Nakatani, konuya dair basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Gen, Japonya'nın, İsrail'in saldırılarında yaralanan ve Mısır'da hastaneye kaldırılan iki kadını tedavi edeceğini belirtti.

Ülkesinin bölgede gelecekte daha aktif rol oynayacağını vurgulayan Gen, "Japonya sadece bu gibi acil insani yardım çabalarında değil, aynı zamanda Gazze'nin orta ve uzun vadeli yeniden inşasını desteklemek için de proaktif roller oynayacaktır." dedi.

Yaralı Filistinlilerden ilki Tokyo'daki Öz Savunma Kuvvetleri Merkez Hastanesi'ne getirildi. Bakan Gen, ikinci yaralının da yakın zamanda ülkeye ulaşacağını kaydetti.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, geçen ay, hükümetin Filistinlilere tıbbi yardım sunmanın yollarını araştırdığını ve yardıma potansiyel eğitim programlarının da dahil olduğunu doğrulamıştı.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 144'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 704'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.