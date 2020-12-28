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28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yemen savaşı 2021'de bitmeli

28 Aralık 2020, Pazartesi 20:40
BM ÖZEL TEMSİLCİSİ MARTİB GRİFFİTHS, “2021’DE YEMEN’DEKİ SAVAŞIN TAM OLARAK SONLANMASI İÇİN TÜM TARAFLARI KAPSAYACAK BİR SİYASÎ ÇÖZÜM SÜRECİNİN BAŞLAMASINI UMUT EDİYORUM” DEDİ.

Bİrleşmİş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 2021’de Yemen’deki savaşın tamamen sona ermesi temennisinde bulundu. Griffiths’in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen Özel Temsilcisi, BM’ye bağlı Siyasî İşler ve Barış İnşası Departmanı’nın dijital dergisine konuştu. Yemenliler için 2020’nin, dökülen kan, iç göç, ekonomik çöküşün sürmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir yıl olduğunu belirten Griffiths, Yemenli tarafların ateşkese varması ve siyasi sürecin yeniden başlaması için ara buluculuğa devam ettiklerini kaydetti.

Çözüm süreci başlasın

Anlaşamadıkları konuları görüşmek ve ilerleyebilecekleri gerçek bir yol bulmak için tarafların bir araya gelme zamanının geldiğini aktaran Griffiths, “2021’de Yemenli çatışan tarafların, bölgesel kazançlar elde etmek gibi dar ufuklardan çıkarak, Yemenlilerin ihtiyaçlarına öncelik vermesi ve savaşın tam olarak sonlanması için tüm tarafları kapsayacak bir siyasî çözüm sürecinin başlamasını umut ediyorum.” ifadelerini kullandı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husiler’e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

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