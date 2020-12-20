"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Yemenli çocuklar savaş kurbanı

20 Aralık 2020, Pazar 22:42
Suudİ savaş İttİfakının kuşatması yılda 100 bİn Yemenlİ çocuğun canına mal oluyor. Kuşatma altında olan Yemen’de her saatte 6 çocuk ölüyor.

Yemen ulusal kurtuluş hükümeti sağlık bakan yardımcısı El’Kabati, Suudi savaş ittifakının kuşatmasının Yemen’de her sene 100 bin çocuğun canına mal olduğunu vurguladı. El-Mesire televizyonunun bildirdiğine göre Yemen ulusal kurtuluş hükümeti sağlık bakan yardımcısı Necip El’kabati, Suudi saldırganların kuşatması altında olan Yemen’de her saatte 6 çocuğun öldüğünü belirtti. Kuşatmanın Yemen’de hamile kadınların yetersiz beslenmesi ve yeni doğan bebekler arasındaki ölümlerin artmasına sebep olduğunu kaydeden Yemen’li sağlık yetkilisi, San’a havalimanının kapatılmasının âcil durumlarda hastaların yurt dışına sevk edilmesini engellediğini belirtti. Parstoday’deki habere göre Amerika’nın desteğini arkasına alan Suudi Arabistan, BAE ve bazı diğer Arap rejimlerle beraber, Mart 2015’ten itibaren Yemen’e saldırı düzenlerken, bu ülkeyi havadan, karadan ve denizden kuşatma altına almış bulunuyor. Suudi savaş ittifakının yaptığı saldırılarda şimdiye kadar 16 bin Yemen’li can verirken, 10 binlercesi yaralanmış ve milyonlarcası da mülteci durumuna düşmüş bulunuyor.

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemenli çocuklar savaş kurbanı

    Yargıda değişim haftası

    Bakan Koca: Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor

    RTÜK’den TV’lere: Konuklarınızı iyi seçin

    ‘Milyonlara ulaşacağız’

    Koronavirüsün yeni mutasyonu konusunda DSÖ'den açıklama

    Gaziantep'teki yoğun bakım yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

    Dünya genelindeki vaka sayısı 80 milyona yaklaştı

    Koronavirüs aşısının sebep olduğu alerjik tepkiler araştırılıyor

    'Mangala' UNESCO listesine kaydedildi

    CHP Kovid-19 Danışma Kurulu'ndan 'aşı' açıklaması

    Hollanda, İngiltere'ye uçuşları yasakladı

    'Biden, sözlerini tutarsa Filistin ile ABD ilişkileri normalleşir'

    Fransa da Macron'dan memnun değil

    Netanyahu protestoları 26. haftasında: 'Suç Başbakanı, Evine Git'

    Balıkçıların hamsi sevinci

    Van'da deprem

    AB: İlişkileri düzeltme imkanımız hâlâ var

    'Demokrasi, krizden çıkartır'

    Direndiği AYM’ye üye yapılacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveret ve tesanüd
    Cevat ÇAKIR

    Dehri Yahya Alkın Hoca
    Ahmet BATTAL

    Madagaskar’dan mektup var
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık uyanırsa zulüm biter
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Siyaset, böyle bir tarafgirlik görmedi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Nurettin Topçu
    Genel

    Şükrü bırakma
    Risale-i Nur'dan

    Resul-i Ekrem’in bir mu’cizesi de Kur’ân’dır
    Mehmet KARA

    CHS’nin üçüncü bütçesinin ardından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.