Yemenli çocuklar savaş kurbanı

Suudİ savaş İttİfakının kuşatması yılda 100 bİn Yemenlİ çocuğun canına mal oluyor. Kuşatma altında olan Yemen’de her saatte 6 çocuk ölüyor.

Yemen ulusal kurtuluş hükümeti sağlık bakan yardımcısı El’Kabati, Suudi savaş ittifakının kuşatmasının Yemen’de her sene 100 bin çocuğun canına mal olduğunu vurguladı. El-Mesire televizyonunun bildirdiğine göre Yemen ulusal kurtuluş hükümeti sağlık bakan yardımcısı Necip El’kabati, Suudi saldırganların kuşatması altında olan Yemen’de her saatte 6 çocuğun öldüğünü belirtti. Kuşatmanın Yemen’de hamile kadınların yetersiz beslenmesi ve yeni doğan bebekler arasındaki ölümlerin artmasına sebep olduğunu kaydeden Yemen’li sağlık yetkilisi, San’a havalimanının kapatılmasının âcil durumlarda hastaların yurt dışına sevk edilmesini engellediğini belirtti. Parstoday’deki habere göre Amerika’nın desteğini arkasına alan Suudi Arabistan, BAE ve bazı diğer Arap rejimlerle beraber, Mart 2015’ten itibaren Yemen’e saldırı düzenlerken, bu ülkeyi havadan, karadan ve denizden kuşatma altına almış bulunuyor. Suudi savaş ittifakının yaptığı saldırılarda şimdiye kadar 16 bin Yemen’li can verirken, 10 binlercesi yaralanmış ve milyonlarcası da mülteci durumuna düşmüş bulunuyor.