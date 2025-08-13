Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "çok ileri gittiğini" ve "aklını kaybettiğini" söyledi.

Arjantin'deki insan hakları örgütleri: Netanyahu, Arjantin ziyaretinde tutuklansın

Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun "korkunç" seviyede olduğunu belirtti.

Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu vurgulayan Luxon, Netanyahu'nun, uluslararası toplumun çağrılarını göz ardı ettiğini söyledi.

Luxon, "Netanyahu bence çok ileri gitti. Bence aklını kaybetti." dedi.

İsrail'in insani yardımların Gazze'ye serbestçe ulaştırılması konusundaki çağrıları da dikkate almadığını hatırlatan Luxon, bu durumun Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli şehit oldu, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

Avustralya Başbakanı Albanese, Gazze'deki açlık ve can kayıplarının kabul edilemez olduğunu belirtti

Albanese, ABC News'e verdiği mülakatta, Gazze'deki insani krize ilişkin endişelerini dile getirdi.

İsrail'in eylemlerinin "savunulabilir" olmadığını belirten Albanese, "İsrail, mart ayında insani yardım akışına kısıtlama getireceğini duyurdu ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Gazze'de insani bir felaket yaşanıyor." dedi.

Albanese, İsrail'in kasıtlı aç bırakma politikasının savaş suçu olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle uluslararası hukuka uygun değil." yanıtını verdi.

Basının girişine yönelik kısıtlamalara rağmen insanların televizyonda her akşam Gazze'deki krizi izlediğine dikkati çeken Albanese, "Büyük acılar, açlık ve can kayıpları yaşayan insanlar var. Ayrıca yiyecek ve suya ulaşmaya çalışırken öldürülen insanlar görüyoruz. 2025 yılında bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Albanese ayrıca, "Gazze'de yaşananlar nezakete ve insani değerlere hakarettir." diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Albanese, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtmişti.

Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.