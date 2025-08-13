"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

13 Ağustos 2025, Çarşamba 12:03
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "çok ileri gittiğini" ve "aklını kaybettiğini" söyledi.

Arjantin'deki insan hakları örgütleri: Netanyahu, Arjantin ziyaretinde tutuklansın

 

Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun "korkunç" seviyede olduğunu belirtti.

 

Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu vurgulayan Luxon, Netanyahu'nun, uluslararası toplumun çağrılarını göz ardı ettiğini söyledi.

 

Luxon, "Netanyahu bence çok ileri gitti. Bence aklını kaybetti." dedi.

İsrail'in insani yardımların Gazze'ye serbestçe ulaştırılması konusundaki çağrıları da dikkate almadığını hatırlatan Luxon, bu durumun Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli şehit oldu, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

Avustralya Başbakanı Albanese, Gazze'deki açlık ve can kayıplarının kabul edilemez olduğunu belirtti

Albanese, ABC News'e verdiği mülakatta, Gazze'deki insani krize ilişkin endişelerini dile getirdi.

İsrail'in eylemlerinin "savunulabilir" olmadığını belirten Albanese, "İsrail, mart ayında insani yardım akışına kısıtlama getireceğini duyurdu ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Gazze'de insani bir felaket yaşanıyor." dedi.

Albanese, İsrail'in kasıtlı aç bırakma politikasının savaş suçu olup olmadığı sorusuna, "Kesinlikle uluslararası hukuka uygun değil." yanıtını verdi.

Basının girişine yönelik kısıtlamalara rağmen insanların televizyonda her akşam Gazze'deki krizi izlediğine dikkati çeken Albanese, "Büyük acılar, açlık ve can kayıpları yaşayan insanlar var. Ayrıca yiyecek ve suya ulaşmaya çalışırken öldürülen insanlar görüyoruz. 2025 yılında bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Albanese ayrıca, "Gazze'de yaşananlar nezakete ve insani değerlere hakarettir." diye konuştu.

Avustralya Başbakanı Albanese, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de olanları inkar ettiğini belirtmişti.

Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 185
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

    Çocukları kurtaralım - Papa’ya “Gazze'ye gidin”çağrısı

    Aldığı koladan ölü arı çıktı

    AJet uçakta powerbank kullanımını yasakladı

    Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov

    YKS tercih sürecinde son gün

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    İstanbul'daki barajlarda su seviyesi yüzde 48,3'e kadar düştü

    Fransa-Charente'de 200 hektar ormanlık alan zarar gördü

    Karadağ uluslararası yardım talep etti

    Hac kaydını yenilemeyenler Hac kurasına katılamayacak

    Balıkesir'de 786 artçı sarsıntı kaydedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"
    Genel

    İran'da 18 eyalette kamu kurumları tatil edildi
    Genel

    İzmir Buca, Uşak Banaz, Manisa Soma, Çanakkale Merkez ve İzmir Karaburun'da son durum?
    Genel

    Aşırı sıcak günler devam edecek
    Genel

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı
    Genel

    YKS tercih sürecinde son gün
    Genel

    BM Özel Raportöründe UEFA'ya: İsrail'i kov
    Genel

    Fenerbahçe, Feyenoord'u 5 golle eledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.