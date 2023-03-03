Yunanistan'daki kazada ölü sayısı 57'ye yükseldi

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 57 kişinin öldüğü belirtildi. Haberde, 6'sı ağır 48 kişinin tedavisinin sürdüğü, 56 kişinin ise hala kayıp olduğu kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Tutuklanan istasyon şefi cumartesi hakim karşısına çıkacak

Cumartesi hakim karşısına çıkması beklenen 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin avukatı, müvekkilinin kendi payına düşen sorumluluğu aldığını söyleyerek, "Bundan sonra tek bir ağaca değil, ormana odaklanmalıyız." ifadesini kullandı.

ERT'nin haberine göre istasyon şefi, ihmal sonucu adam öldürme, ihmal sonucu yaralama ve ulaşım araçlarına tehlikeli şekilde müdahalede bulunma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yunan medyasında polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, istasyon şefinin hatasını kabul ettiği, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim." dediği iddiası yer aldı.

Dendias, destek mesajı gönderenlere teşekkür etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı gönderen herkese teşekkür etti.

Dendias, "Halkımızla dayanışma içinde olduklarını ifade eden dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara teşekkür ederiz. Yunan diplomatik ve konsolosluk yetkililerine nazik bir destek mesajı sunan herkese derin takdirlerimizi ifade ediyoruz" paylaşımında bulundu.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Başkent Atina'da, tren kazasını protesto eden binlerce gösterici, Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelerek parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.

"Kaza değil, cinayet" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, suçluların bulunmasını talep etti.

Başkentte dün düzenlenen gösteride, kazanın ihmal nedeniyle yaşandığını söyleyen protestocular ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

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Yunanistan'da muhalefete göre demir yollarındaki aksaklıklar yetkililere bildirilmişti

Yunanistan'da dün 42 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Yunanistan Komünist Partisi Lideri Kuçumbas yetkililerin sistemdeki aksaklıklar hakkında önceden bilgilendirildiğini savundu.

Yunanistan'ın Larisa kentine 26 kilometre uzaklıktaki Tempi bölgesindeki kaza alanına gelen Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas, enkaz kaldırma çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kuçumbas, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir trajedi olduğunu belirtti.

Kazada ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Kuçumbas, "Bu bir kaza olamaz, önceden uyarısı yapılmasına rağmen işlenmiş bir cürümdür. İşçiler daha önce de Yunanistan Demir Yolları Örgütüne (OSE), demir yolları işletmelerine uyarıda bulunmuştu. KKE bu konuyu meclis kürsüsüne taşımıştı. Sendikacılar aylar önce şikayette bulunmuştu." diye konuştu.

Kuçumbas, sorumluların bulunmasını isteyerek "21. yüzyılda teknoloji ve bilim imkan vermesine rağmen güvenlik sistemleri çalışmıyor, yeterli sayıda eğitimli, uzman personel yok." dedi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, demir yollarındaki uyarı sistemleri arıza nedeniyle aylardır çalışmıyordu.

Demir yolları çalışanlarından grev

Panhelenik Demir Yolları Çalışanları Fedeasyonu (POS) 2 Mart için 24 saatlik grev ilan etti.

POS'tan yapılan açıklamada "Hükümetlerin yıllardır Yunan demir yollarının değerini düşük tutması Tempi'deki trajediye neden oldu. Maalesef kadrolu personel istihdam edilmesi, uygun eğitim ve en önemlisi de modern güvenlik teknolojilerinin uygulanması gibi taleplerimiz sürekli gereksizler sepetine atılıyor." ifadeleri kullanıldı.

DNA tespitine yönelik çalışmalar sürüyor

Arama kurtarma ekiplerinin açıklamalarına göre, enkaz üzerinde yürütülen çalışmalarda canlı bulunma ümidi artık bulunmuyor.

Kaza sırasında çıkan yangında demirleri eriyen vagonlar, vinç yardımıyla kaldırılıyor. Enkaz alanında bulunan uzuvlar toplanarak DNA testi yapılmak üzere ambulansla adli tip kurumlarına götürülüyor.

Enkazdaki metallerde DNA tespitine yönelik çalışmalar da devam ediyor. Kazadan sağ çıkan, 6'sı ağır yaralı 57 kişinin tedavisi de sürüyor.

Kazanın hemen ardından gözaltına alınan istasyon şefi sorumluluğunu kabul etmiş, Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis de görevinden istifa etmişti.