"Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok"

23 Mayıs 2026, Cumartesi 10:34
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Telayinik, ülkesinin meşru haklarının kabul edilmemesinin ABD Başkanı Donald Trump için daha fazla yenilgi meydana getireceğini belirterek, "Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok." dedi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Rıza Telayinik, ABD'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştan çıkış yolunun, İran halkının taleplerinin karşılanması ile mümkün olacağını söyleyen Telayinik, "Trump'ın İran halkının taleplerini ve ülkemizin meşru haklarını kabul etmekten başka çaresi yok." ifadelerini kullandı.

Savaşın sürmesinin hem ABD halkı hem de uluslararası toplum açısından daha büyük zararlara yol açacağını dile getiren Telayinik, İran'ın sunduğu önerilerin kabul edilerek bu zararın önlenmesi gerektiğini söyledi.​​​​​​​

AA

