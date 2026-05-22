İsrail Lübnan'da bir motosikleti İHA ile hedef aldı: 1 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Furun beldesinde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda 1 kişi öldü.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Furun beldesinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda motosiklet sürücüsünün öldüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail topçuları, güneydeki Kabriha, Beraşit ve Kefer Dunin beldelerini bombaladı.

İsrail savaş uçakları da Ganduriyye ve Tulin beldelerine iki hava saldırısı düzenledi.

Sur ilçesinde ise İsrail'e ait İHA'lar Tura ile Cenata beldelerini birbirine bağlayan yolu bombaladı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, sabaha karşı Sur ilçesindeki Tura ile Cenata beldeleri arasındaki bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırıda bir hastanede ciddi hasar oluştu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Tebnin beldesindeki devlet hastanesi yakınına hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları, Tebnin beldesinde devlet hastanesi yakınını 2 kez bombaladı. Saldırılarda bölgede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Sosyal medyada saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde de hastanede önemli ölçüde zararın medyana geldiği görüldü.

NNA'ya göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur kentinde Havuş-Bazuriye yolunda motosikleti hedef alan saldırısında ise bir kişi öldü.

1 kişi ölmüştü.

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3 bin 89'a yükseldi

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı ateşkese rağmen 16 artarak, 3 bin 89'a yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin son verilerini paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3 bin 89'a, yaralı sayısı 9 bin 397'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 73 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Lübnanlı üst düzey kaynağa göre İsrail ile güvenlik görüşmelerinde öncelik "İsrail'in çekilmesi ve kalıcı ateşkes"

Lübnanlı üst düzey bir kaynak, ABD arabuluculuğunda İsrail ile 29 Mayıs’ta yapılması planlanan güvenlik görüşmelerinin teknik ve askeri nitelikte olacağını belirterek, "İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, Lübnan ordusunun bu bölgelere konuşlandırılması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin" görüşmelerin temel gündem maddeleri olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı kaynak, ABD himayesinde 29 Mayıs'ta Pentagon'da düzenlenecek güvenlik toplantısına, Lübnanlı subaylardan oluşan bir heyetin katılacağını ifade etti.

Bu kapsamda Washington'da Lübnanlı ve İsrailli askerlerin katılacağı toplantının teknik ve askeri nitelikte olacağına işaret eden kaynak, görüşmede sahada atılabilecek adımların ele alınacağını kaydetti.

İsrail'in son dönemde işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, bu bölgelere Lübnan ordusunun konuşlandırılması ve 17 Nisan'da yürürlüğe giren geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi konularının, görüşmelerin ana gündemi olduğunu vurgulayan kaynak, diğer dosyalara ise ancak bu başlıklarda ilerleme sağlanmasının ardından geçileceğini vurguladı.

Kaynak, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail'in ateşkese uyması için ABD'nin Tel Aviv üzerindeki baskısını artırması amacıyla temaslarını sürdürdüğünü aktardı.

Lübnanlı kaynak, hem İsrail'in hem Hizbullah'ın ateşkes konusunda ilk adımı karşı taraftan beklediğini savunarak, İsrail'in Hizbullah'tan önce ateşkesi uygulamasını talep ettiğini, Hizbullah'ın ise İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının durdurulmasını şart koştuğunu belirtti.

ABD'de 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen son müzakere turunda tarafların, müzakere sürecinin çerçevesini belirlemeyi amaçlayan bir "niyet deklarasyonu" taslağını ele aldığını aktaran kaynak, ancak görüşmelerde henüz nihai bir sonuca ulaşılamadığını ifade etti.

Lübnan'ın Arap ve dost ülkelerle temaslarını sürdürdüğünü kaydeden kaynak, Beyrut yönetiminin önceliğinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi olduğunu, Lübnan'ın ABD'li arabulucuya da "ateşkesin gelecekte atılacak tüm adımların temel anahtarı olduğu" mesajını ilettiğini sözlerine ekledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.