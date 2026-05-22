Kılıçdaroğlu feragat etmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin CNN Türk’e açıklama yaptı.

Mahkeme kararıyla Kılıçdaroğlu’nun haksızlığa uğradığının kabul edildiğini kaydeden Bahçeli, “yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar boşunadır” dedi. Sağduyu çağrısı yapan Bahçeli, “Terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Bahçeli, “Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 228

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.