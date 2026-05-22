Yazık oluyor güzel ülkemize

22 Mayıs 2026, Cuma 17:22
Ekonomistler, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının piyasaları sarsacağını, riskleri arttırarak ekonomide yeni bir belirsizlik süreci doğuracağını belirtti.

Ekonomistler, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi. Prof. Dr. Hakan Kara “Dış piyasalar bu haldeyken işleri daha da karıştırmak hangi iktisadî rasyonele dayanıyor diye düşünürken, yapay zekâya sorayım dedim: şöyle bir cevap geldi “Ekonomi biliminin “hata” dediği şey, siyaset biliminde “tercih” olabilir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Burak Arzova, “Yazık oluyor güzel ülkemize Çok ama çok yazık” dedi. 

Türkiye kendi kendine kriz üretiyor

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Türkiye, kendi kendine sürekli sorunlar çıkaran sonra da o sorunları çözmeye çalışmak yerine unutturmak için yeni ve daha büyük sorunlar çıkaran bir ülkedir. Ülkeler 4’e ayrılır: Gelişmiş ülkeler, Gelişmekte olan ülkeler, Arjantin ve Türkiye” dedi. Hilmi Güvenal, “Kime çekildi bu operasyon? Saatte 5 milyar dolar rezerv yakarak memlekete oynaklık rekoru kazandıranları kalben tebrik etmek istiyorum. Tüm bayram 85 milyon neyi konuşacak? Halkın %90’ının telaffuz edemediği, %95’in anlamadığı bir hukuk terimini mi?” ifadelerini kullandı. 

Yarım saatte 10 milyar dolar satıldı

Ömer Rıfat Gencal, “Dile kolay yarım saatte 10 milyar dolar” ifadeleriyle döviz satışlarına işaret etti. Prof. Dr. Selva Demiralp “Butlan kararı, artan riskler, sermaye çıkışı, daha yüksek faiz, daha az rezerv, daha düşük büyüme, daha yüksek işsizlik olarak geri dönecektir” dedi. Prof. Dr. Serap Durusoy “Mutlak butlan kararı ile var olan ekonomik sorunlar daha da büyüyecek. Türkiye ekonomisi yeni bir şok ile karşı karşıya” dedi. 

 

Haber Merkezi

