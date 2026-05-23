Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmesine siyasetçilerden tepki geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP ile ilgili ‘mutlak butlan’ kararı ile Türkiye’de siyasetin maalesef mahkeme salonlarına sıkıştırıldığını ve nefes alamaz hale getirildiğini belirterek, “Siyasî partilerin kendi meselelerini çözeceği yer kendi meşru zeminleridir, kongrelerdir! Bu karar Türk demokrasisinin işleyişine açık bir müdahaledir; Ve korkarım ki Türk demokrasisini tabiî mecraından çıkaracaktır!” dedi.

