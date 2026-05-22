Korsan İsrail’e dünyadan tepki

22 Mayıs 2026, Cuma 07:26
İsrail’in Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi dünya genelinde tepki çekerken, birçok ülke ve uluslararası kuruluş İsrail’i uluslararası hukuka ve insan onuruna uygun davranmaya çağırdı.

Gazze aktivistleri terör devleti İsrail'den gördükleri şiddeti anlattı: 'İyileşeceğiz, evimize döneceğiz ve tekrar deneyeceğiz'

 

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in, sosyal medya hesabından İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşması dünya çapında tepki toplarken, birçok ülke ve uluslararası kuruluş İsrail’e insan hakları ve uluslararası hukuk çağrısında bulundu.

Türkiye’den İsrail’e tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “İsrailli bir bakanın, İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fizikî şiddet uygulamasını lanetliyoruz” ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında, alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi.

İğrenç ve insanlık dışı

ABD’li Senatör Jeff Merkley ve Chris Van Hollen, sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Merkley, Ben-Gvir’in tutuklulara yönelik tutumunun “iğrenç ve insanlık dışı” olduğunu belirterek, “Gazze’nin yıkılmış topluluklarını ve çaresiz ailelerini gösteren görüntüleri gördüğümüzde, insanların neden harekete geçmeye çağrıldığını anlıyoruz” ifadesini kullandı. 

Van Hollen da Ben-Gvir’in kameranın kayıtta olduğunu bilmesine rağmen aktivistlere bu şekilde davrandığına dikkati çekerek, “kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını” vurguladı.

AB: Aktivistlere kötü muamele kabul edilemez

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, aktivistlere yönelik tutumunun “tümüyle kabul edilemez” olduğunu vurgulayarak, İsrail’e aktivistlerin güvenliğinin sağlanması ve kendilerine saygılı biçimde muamele edilmesi çağrısında bulundu. AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin “hüküm giymiş suçlular” olmadığını vurgulayarak “Uluslararası insancıl hukuk kurallarına uyulmalıdır. Hiç kimse insanlığı savunduğu için cezalandırılmamalıdır” ifadesini kullandı.

İsrail’e “özür” ve “izahat” çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail’den uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle özür talep ederek, izahat için İsrail Büyükelçisi’ni çağıracaklarını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail’in uluslararası sularda hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunmasıyla ilgili, “Bu durum, insanlara nasıl davranılması gerektiğine ilişkin en temel saygı ve onur standartlarını ihlâl etmektedir.” dedi.

İsrail hükûmetini de karıştırdı

Öte yandan İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele görüntüleri, İsrail hükümeti içinde de tartışma oluştururken Başbakan Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir’in tutumuna tepki gösterdi.

