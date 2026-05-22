CHP hakkındaki “mutlak butlan” kararına ilişkin Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince, 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davada verilen karara yönelik sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisinin, kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar, bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün, sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız.

Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız."

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten açıklama

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avukat Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız, CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir. Dolayısıyla bu bilginin, yani Özgür Özel'in birazdan Sayın Genel Başkanımız tarafından aranacağı bilgisini size sunmak istedim. Zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın sunmak istediği değerlendirmeleri sizlere sunmaya devam edeceğiz."

