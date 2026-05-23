Türkiye’nin demokratik sistemine darbe

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal, CHP’ye yönelik “mutlak butlan” kararına tepki gösterdi.

Sosyalist Enternasyonal’den yapılan açıklamada, kararın “tamamen hukuka aykırı” olduğu belirtilerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin seçilmiş yönetimiyle dayanışma içinde olunduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu kararın Türkiye’nin demokratik sistemine yönelik ağır bir müdahale niteliği taşıdığı ifade edilerek, “Bu karar, Türkiye’nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir” değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, Türkiye’de seçilmiş siyasetçilere ve muhalefete yönelik baskıların yakından takip edildiği belirtilirken, demokratik iradeye saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. Ankara - Anka

