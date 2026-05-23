Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek

Kamuoyunda tepkiyle karşılanan varlık barışı düzenlemeleri, İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları ile SGK borç taksitlerinin 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle birlikte Türkiye'ye yeni yerleşen kişilere önemli vergi avantajları sağlandı. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son üç yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü, 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'ye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak.

