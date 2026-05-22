AB bu karara sessiz kalamaz

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, X hesabından paylaştığı bir mesajla CHP’ye yönelik verilen “mutlak butlan” kararına tepki gösterdi.

Amor, şu ifadeleri kullandı: “CHP’nin kongresine yönelik alınan “mutlak butlan” (kesin hükümsüzlük) kararıyla birlikte Türkiye’de karanlık bir döneme giriyoruz. Bu, ana muhalefet partisini tasfiye etmek için iyi hazırlanmış bir plan ve tamamen otoriter bir sistemin yol haritasıdır. AB artık buna kör ve sessiz kalamaz. Her şeyi daha da skandal hale getirmek gerekirse, Türk yetkililer —yargının bu şekilde silah olarak kullanılması aracılığıyla— asırlık CHP’ye kayyım olarak muhalefetin “yeni” liderini atama cüretini gösteriyorlar. Bu, demokratik bir sistemle açıkça alay etmektir.”

Ankara - Anka