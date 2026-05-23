Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında şu an kadar 160 kişi öldü

23 Mayıs 2026, Cumartesi 18:24
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Ituri ve Kuzey-Kivu eyaletlerinde görülen Ebola salgınında ölenlerin sayısının 160’a yükseldiği bildirildi.

KDC hükümetinin yayımladığı Ebola durum raporunda, 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında, şimdiye kadar 160 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkede 671 vakanın tespit edildiği belirtilen raporda, son 24 saatte 13 yeni doğrulanmış vaka tespit edildiği, bunlardan 12’sinin Ituri’de, 1’inin ise Kuzey-Kivu’da görüldüğü açıklandı.

Raporda ayrıca 1261 temaslı kişinin takip edildiği, toplam temaslı sayısının 1441 kişiye ulaştığı bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını yeniden görüldü

15 Mayıs’ta KDC’nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede Ebola salgını ilan edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu bildirmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, ölenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini açıklamıştı.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Goma kentinde Ebola önlemleri artırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (DKC) Goma kentinde, Ebola salgınına karşı önlemler artırıldı.

Uluslararası Tıp Birliği Kıdemli Sağlık Danışmanı Abdou Sebushishe, Ebola salgınına karşı yürütülen çalışmaları desteklemek üzere sahada aktif olarak görev aldıklarını açıkladı.

Sebushishe, Goma'da önlemlerin artırıldığını ifade ederek, öncelikli hedeflerden birinin hasta bakımını desteklemek olduğunu kaydetti.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için sağlık altyapısının güçlendirilmesine odaklandıklarını ifade eden Sebushishe, hastanelerde görev yapacak sağlık personeline yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Doktor Emmanuel Kilima ise Goma’da halen doğrulanmış bir Ebola vakasının bulunduğunu aktararak temaslı durumundaki bazı şüpheli kişilerin izolasyona alındığını ve bu nedenle sağlık tesislerindeki önlemlerin güçlendirildiğini ifade etti.

Doktor Micheline Kavura da korunmanın tedaviden daha önemli olduğunu vurgulayarak engelleyici önlemlerin bilinmesinin sağlık çalışanlarını, aileleri ve toplumu koruduğunu kaydetti.

AA

