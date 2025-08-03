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3 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesisleri vuruldu

03 Ağustos 2025, Pazar 10:53
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nin destek tesislerinin vurulduğunu aktardı.

Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin UAEA ekibine tesisin saat 09'00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği, UAEA ekibinin ise aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık 1200 metre uzaklıkta bulunan bir tesisten ise dumanların yükseldiğinin görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen UAEA Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi ise "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir. Bir kez daha, nükleer kazaların devam eden riskini önlemek için nükleer tesislerin yakınında askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

AA

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