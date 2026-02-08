"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Zelenskiy: Rusya, savaşı sona erdirmeye hazır değil

08 Şubat 2026, Pazar 01:33
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Moskova'nın, savaşı yakın gelecekte sona erdirmek için hazır olmadığını söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın, ülkesine bu sabah yaklaşık 40 füze ve 400'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirtti.

 

Saldırılarda enerji altyapısının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Maalesef enerji tesislerinde önemli hasar meydana geldi ve bu durum neredeyse tüm ülkenin enerji durumunu etkiledi. Önemli elektrik kesintileri meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini savunarak, "Rusya, bu savaşı yakın gelecekte sona erdirmeye hazır olduğunu göstermiyor. Rusya, hem cephe açısından hem de bu tür büyük çaplı saldırılarla Ukrayna'nın adeta yıkımı politikasını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da önemli enerji altyapılarını hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, bu durumun Avrupa'nın güvenliği açısından da tehlikeli olduğunu belirtti.

Zelenskiy, ABD, AB ve müttefiklerin, Rusya'ya baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkente günde sadece 1,5 veya 2 saat elektrik sağlanabileceğini söyledi

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun bugün gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Kiev'de yaşanan enerji sorunları hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği son hava saldırısının ardından ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintilerinin yaşandığını aktaran Kliçko, "Önümüzdeki birkaç günü atlatmamız gerekiyor ama bu günler Kiev için çok zor olacak." ifadelerini kullandı.

Kliçko, Kiev'de elektrik kesintilerinin devam edeceğini belirterek, "Enerji Bakanlığına göre başkentin sakinlerine günde sadece 1,5 ile 2 saat elektrik sağlanabilir." yorumunu yaptı.

Başkentin farklı noktalarında sıcak yemek sağlanan ve insanların gece kalıp ısınabilecekleri alanların bulunduğunu hatırlatan Kliçko, "Düşman ruhumuzu ve irademizi kırmak, umutsuzluk ve panik oluşturmak için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bu olmayacak, dayanmaya devam edelim." çağrısı yaptı.

Rus ordusu 39 füze ve 408 İHA ile saldırı düzenlemişti

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye 39 füze ve 408 insansız hava aracı (İHA) kullanarak saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise saldırılan ana hedeflerin "elektrik şebekesi, üretim ve dağıtım trafo merkezleri" olduğunu açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 218
