Sanchez: “Devletin gücü, oğullarımızı ve kızlarımızı korumak içindir”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gençleri sosyal medyanın “zehirli ve cezasız dünyasından” koruyacağına dair söz verdi.

Sanchez, Bilbao şehrinde düzenlenen Ulusal Sanayi Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 16 yaş altına sosyal paylaşım ağlarına erişimin yasaklanması ve bu ağların yöneticileri üzerinde yasal kontrolün arttırılması yönündeki açıklamaları sonrasında kendisini eleştiren teknoloji şirketlerinin sahiplerinden Elon Musk ve Pavel Durov’a karşılık vermeye devam etti. Sosyal paylaşım ağlarında sınırlama ve kontrol getirerek gençleri “bu ağların zehirli ve cezasız dünyasından koruyacaklarını” kaydeden Sanchez, teknoloji oligarklarına “Bizi yıkamayacaklar.” diye seslendi. Sanchez, “Devletin gücü demokrasilerimizi maruz kaldıkları saldırılardan, karşılaştıkları zorluklardan ve aynı zamanda oğullarımızı ve kızlarımızı, ne yazık ki sosyal medyanın dönüştüğü zehirli, cezasız dünyadan korumak içindir.” dedi.

ABD'li iş insanı, X ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, sosyal paylaşım ağlarına yönelik sınırlama ve kontrol girişimi sebebiyle Sanchez'i "zalim" ve "totaliter faşist" olarak nitelendirirken Telegram'ın kurucu ortağı Rus iş insanı Pavel Durov, bu sınırlama ve kontrollerin "özgürlükleri tehdit ettiğini" ve "tehlikeli" olduğunu savundu.

