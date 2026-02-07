"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Slovenya’da da sosyal medya kısıtlaması gündemde

07 Şubat 2026, Cumartesi 09:50
Slovenya’da 15 yaşın altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımının kısıtlanmasını da öngören yasa tasarısının hazırlanacağı belirtildi.

Slovenya medyasında yer alan haberlere göre, Slovenya Başbakan Yardımcısı Matej Arcon, önceki gün kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayacak yasa tasarısının Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacağını söyledi. Tasarı kabul edilmeden önce taslağın uzmanlar ile Dijital Dönüşüm Bakanlığı tarafından değerlendirileceğini aktaran Arcon, yasal çerçevenin hazırlanmasına farklı ülkelerin uygulamaları örnek alınarak karar verildiğini vurguladı. Arcon, “Bu adımla hükümet olarak çocuklarımızı önemsediğimizi de gösteriyoruz.” diye konuştu.

