Can Kardeş Dergisi Ramazan sevinciyle çıktı

Can Kardeş dergisi, şubat sayısında Ramazan ayının manevî iklimini ve Ramazan sevincini çocukların dünyasına taşıyor.

İSTANBUL YENİ ASYA - İREM ÖZDEMİR

Ramazan ayının huzur ve sevinciyle buluşan Can Kardeş dergisi, yeni sayısında çocukları maneviyat, iyilik ve paylaşma duygularıyla örülü dopdolu bir yolculuğa davet ediyor.

Kadir Gecesi’ne hazırlık

Bu bölümde, mübarek gecelerin bir “iyilik bayramı”na nasıl dönüştürülebileceğine dair samimî ve uygulanabilir öneriler yer alıyor. Küçük bir özür, sevgi paylaşımı, iyilik biriktirmek ve dua etmek gibi başlıklarla okurlar, kalpleri aydınlatan bir Ramazan yolculuğuna davet ediliyor.

Dünya için Ramazan vakti

Arif’in Dünyası sayfasında “Dünya İçin Ramazan Vakti” başlığıyla Ramazan’ın anlamı ele alınıyor. Arif’in babasıyla iftar sofrasında yaptığı sohbetler aracılığıyla oruç, iftar, sahur ve teravih gibi kavramlar çocuklara sade ve düşündürücü bir dille aktarılıyor.

Ramazan gelenekleri hatırlatılıyor

Aktüel sayfalarda “Her tabakta bir dua, her iftarda bir tebessüm” anlayışıyla Ramazan gelenekleri hatırlatılıyor. Geçmişten günümüze uzanan bu geleneklerin toplumsal hayata kattığı değerler, örneklerle ele alınıyor.

Bizim Can’dan Filistin’e uzanan bir hikâye

Bizim Can yardım ekibi, Filistin’de geçen etkileyici bir hikâyede okurlarla buluşuyor. Dayanışma, cesaret ve umut temalarının öne çıktığı bu bölüm, çocuklara zor zamanlarda birlikte hareket etmenin önemini hatırlatıyor.

Zelzele

Çizgilerle Kıssalar bölümünde, Hz. Ömer döneminde yaşanan “Zelzele” kıssası ele alınıyor. Bu kıssa aracılığıyla, yaşanan olayın günümüze bakan yönü çocukların anlayabileceği bir dille aktarılıyor.

Eğlence ve üretim bir arada

Makas Eller, Resfebe, Origami, Bilmece ve Bulmaca sayfaları; eğlenceyi, düşünmeyi ve üretmeyi bir araya getiriyor.

Ramazan sevinci çocukların Kalbinde

Can Kardeş dergisi, 433. sayısıyla Ramazan ayının bereketini, iyilik ruhunu ve paylaşma sevincini çocukların kalbine taşımaya devam ediyor.