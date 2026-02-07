Refah açıldı, ama geçiş yasak

Birleşmiş Milletler İnsanî İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke Refah Sınır Kapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Jens Laerke yaklaşık 2 yıl sonra yeniden açılan Refah Sınır Kapısı üzerinden şu anda sadece insanların geçişine izin verildiği belirterek, “Refah Sınır Kapısı’ndan kargo hareketinin yeniden başlatılması, Gazze’ye giren insanî yardım malzemelerinin hacmini artırmak ve dolayısıyla insanî yardım müdahalesinin ölçeğini genişletmek için kritik öneme sahip. Ancak taraflar şu anda sadece insanların geçişine izin verildiğini duyurdular” değerlendirmesinde bulundu. AA

