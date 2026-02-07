Endülüs’te 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan ötürü sel ve su baskınına karşı tedbir amacıyla 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Endülüs Özerk Hükümet Başkanı Juan Manuel Moreno, tedbir amacıyla Cadiz’de 1500, Granada, Kurtuba, Jaen, Malaga ve Sevilya’da yaklaşık 4 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu. Şiddetli yağmurdan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Cadiz şehrinin Grazalema kasabası ise tamamen boşaltıldı. Hava şartları sebebiyle mevcut durumda Endülüs’te 170 kadar kara yolu trafiğe kapatılırken, tren seferleri de çok büyük oranda durduruldu. Su baskınlarından çok sayıda tarım alanı zarar gördü. Şiddetli yağışların etkili olduğu diğer bir bölge olan ülkenin güneybatısındaki Extremadura’da nehirlerin taşma riskine karşı 1000 kadar kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi. Zorlu hava şartları Portekiz’de de etkili oldu. Başbakan Luis Montenegro, ulusa sesleniş konuşmasında, kötü hava şartlarından ötürü 8 Şubat’a kadar geçerli olan “acil durumun” 15 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurdu.