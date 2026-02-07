Olimpiyat Meşalesi geçişinde İsrail protestosu

İtalya’nın ev sahipliğinde başlayan Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunlarının meşalesinin geçişi sırasında yüzlerce öğrenci, Francesco Sforza Caddesi üzerinde İsrail’i protesto etti.
Milano Devlet Üniversitesi kampüsünün önünde toplanan göstericiler, “Özgür Filistin” sloganları atarak İsrail’in oyunlara katılmasına tepki gösterdi. Ellerinde “İsrail’e kırmızı kart” yazan kartlar tutan göstericiler, olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında kırmızı meşaleler yaktı. Polis protesto gösterisi sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı.
AA