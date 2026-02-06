Yeni bir filo hazırlanıyor

Küresel Sumud Filosu’nun, Gazze’deki ablukanın kaldırılmasına yönelik en büyük sivil seferberlik olması planlanan yeni seferinin, 29 Mart’ta İspanya’nın Barselona kentinden başlayacağı bildirildi.

Filonun organizatörlerinden Sümeyra Akdeniz Ordu, seferberliğin ilk deniz ayağının 29 Mart’ta Barselona’dan başlayacağını, ardından İtalya, Tunus ve diğer Akdeniz limanlarından kalkacak gemilerin filoya dahil olacağını duyurdu.Filonun yönlendirme komitesi üyesi Ahmed Ghnaia, seferberliğin deniz misyonuna paralel yola çıkacak planlı insanî yardım konvoyunu da içerdiğini belirterek, konvoyun amacının Rafah sınırındaki kısıtlamalara meydan okumak ve insan gücüyle çalışan insanî yardım koridorlarının gerekliliğini göstermek olduğunu dile getirdi. AA

