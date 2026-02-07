Köprüler ve otoyolları uluslararası satışta: Bu satış milletin menfaatine değil

İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan köprüler ve en az dokuz otoyolun özelleştirilmesi için İngiliz danışmanlık şirketi Ernst&Young’a yetki verildi.

İktidarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kamuya ait otoyolların işletme haklarını özelleştirmek amacıyla Londra merkezli Ernst & Young (EY) firması ile anlaştığına dair Bloomberg’de yer alan haber, ekonomi ve siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kaynaklar, Türkiye’nin, Kanada merkezli BTY Group’u satışın teknik danışmanı olarak atadığını ve bu yılın ilerleyen aylarında resmî ihale sürecini başlatmayı planladığını da belirtti.

Elde edilen gelir faize mi gidecek?

Türkiye’nin en stratejik altyapı varlıkları arasında yer alan bu köprüler ve otoyollar için farklı özelleştirme seçenekleri masada bulunuyor. Hükümet, köprü ve otoyolların satışı ya da kamu-özel sektör ortaklığı modellerini değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, süreç henüz erken aşamalarında bulunuyor ve nihai karar alınmış değil. Köprü ve otoyollar şu anda devlet şirketi tarafından işletiliyor. Özelleştirmenin temel gerekçesi olarak bütçeye kısa vadeli kaynak sağlamak ve kamu borcunu azaltmak gösterilirken, kullanım hakkını devralacak şirketlerin uzun vadeli kâr beklentileri tartışma konusu oldu. Satışların, Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleriyle birlikte yeniden kamuoyunda eleştirilere yol açtığı ifade edildi.

“Vatana ihanet”ten 4,4 milyar dolara

1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere YİD projelerinde oluşan zararların milyarlarca dolarla ifade edildiği hatırlatıldı. Orta Vadeli Plan’da 2026 yılı için öngörülen 185 milyar TL’lik özelleştirme geliri, Eylül ayı kuru üzerinden yaklaşık 4,4 milyar dolara karşılık geliyor. Bu rakam, 2012’de 5,7 milyar dolarlık teklifi “vatana ihanet” olarak niteleyerek iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda “talan köprüsü” olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, 2024 yılında geçiş garantisinin tutmaması sebebiyle işletmeci firmaya 281 milyon Euro ödeme yapıldığı hatırlatıldı. “Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak” vaadiyle yapılan projenin, garanti ödemeleri sebebiyle Hazine’ye ciddi yük getirdiği ifade edildi.