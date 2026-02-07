"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Köprüler ve otoyolları uluslararası satışta: Bu satış milletin menfaatine değil

07 Şubat 2026, Cumartesi 10:06
İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan köprüler ve en az dokuz otoyolun özelleştirilmesi için İngiliz danışmanlık şirketi Ernst&Young’a yetki verildi.

İktidarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kamuya ait otoyolların işletme haklarını özelleştirmek amacıyla Londra merkezli Ernst & Young (EY) firması ile anlaştığına dair Bloomberg’de yer alan haber, ekonomi ve siyaset kulislerini hareketlendirdi. Kaynaklar, Türkiye’nin, Kanada merkezli BTY Group’u satışın teknik danışmanı olarak atadığını ve bu yılın ilerleyen aylarında resmî ihale sürecini başlatmayı planladığını da belirtti.

Elde edilen gelir faize mi gidecek?

Türkiye’nin en stratejik altyapı varlıkları arasında yer alan bu köprüler ve otoyollar için farklı özelleştirme seçenekleri masada bulunuyor. Hükümet, köprü ve otoyolların satışı ya da kamu-özel sektör ortaklığı modellerini değerlendiriyor. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, süreç henüz erken aşamalarında bulunuyor ve nihai karar alınmış değil. Köprü ve otoyollar şu anda devlet şirketi tarafından işletiliyor. Özelleştirmenin temel gerekçesi olarak bütçeye kısa vadeli kaynak sağlamak ve kamu borcunu azaltmak gösterilirken, kullanım hakkını devralacak şirketlerin uzun vadeli kâr beklentileri tartışma konusu oldu. Satışların, Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleriyle birlikte yeniden kamuoyunda eleştirilere yol açtığı ifade edildi.

“Vatana ihanet”ten 4,4 milyar dolara

1915 Çanakkale Köprüsü başta olmak üzere YİD projelerinde oluşan zararların milyarlarca dolarla ifade edildiği hatırlatıldı. Orta Vadeli Plan’da 2026 yılı için öngörülen 185 milyar TL’lik özelleştirme geliri, Eylül ayı kuru üzerinden yaklaşık 4,4 milyar dolara karşılık geliyor. Bu rakam, 2012’de 5,7 milyar dolarlık teklifi “vatana ihanet” olarak niteleyerek iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunda “talan köprüsü” olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde, 2024 yılında geçiş garantisinin tutmaması sebebiyle işletmeci firmaya 281 milyon Euro ödeme yapıldığı hatırlatıldı. “Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak” vaadiyle yapılan projenin, garanti ödemeleri sebebiyle Hazine’ye ciddi yük getirdiği ifade edildi. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 394
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    7.02.2026 11:56:07

    Bu Köprüler ve Oto Yollar zaten Vatandaşın. Çünkü onların bütün masraflarını onlar çekti, onlarım omuzunda yükseldi. Üstelik geçerken bile ÜCRET ödeyerek geçmek zorunda kaldı. Şimdide tutup yabancı şirketlere şatış yapılacakmış? Yuh, haram zıkkım olsun, boğazınızda kalsın. Yahu satacaksan, Vatandaşlara sat! Ve cüz'î bir ücretle seve seve bu köprü ve Oto yolları kullanabilelim, huzur-u kalble! Döviz ve geçişi abartılmış garantili Oto-Yol anlaşmalarını da hemen iptal edin! Yanlış hesap BAĞDAT'TAN değil, ANKARA'DAN geri dönsün bu sefer! Yanlış yanlıştır. Kim yaparsa yapsın, fark etmez, edemez, ETMEMELi de! Sorumlular acele hesap vermeli. Kasıt varsa gerekli ceze ve müeyyideyi uygulamalı, Vesselâm! 😢🇹🇷😪🙌🌹🤲🌹♥️☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸😭🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Köprüler ve otoyolları uluslararası satışta: Bu satış milletin menfaatine değil

İran ile yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı

Slovenya’da da sosyal medya kısıtlaması gündemde

Sanchez: “Devletin gücü, oğullarımızı ve kızlarımızı korumak içindir”

Olimpiyat Meşalesi geçişinde İsrail protestosu

Endülüs’te 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi

BM: 2026’dan bu yana 900’den fazla Filistinli yerinden edildi

Ekran ateştir

Prime göre maaş

6 Şubat unutulmadı - 3 yıl geçti, hâlâ bulunamayan cenazeler var

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 6 Şubat felâketinin büyük bölümü önlenebilirdi

Yeni bir filo hazırlanıyor

Güç, hukukun yerini almamalı

İran ile ABD arasında yapılan görüşmeler sona erdi

Pakistan'da cuma namazı sırasında camide patlama: En az 31 ölü, 169 yaralı

Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı

Erzincan Kemah'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Köprüler ve otoyolları uluslararası satışta: Bu satış milletin menfaatine değil
Genel

Nurdan Katreler
Genel

Olimpiyat Meşalesi geçişinde İsrail protestosu
Genel

Ekran ateştir
Genel

İran ile yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı
Genel

Endülüs’te 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi
Genel

Sanchez: “Devletin gücü, oğullarımızı ve kızlarımızı korumak içindir”
Genel

BM: 2026’dan bu yana 900’den fazla Filistinli yerinden edildi
Genel

Slovenya’da da sosyal medya kısıtlaması gündemde

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.