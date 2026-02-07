"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

BM: 2026’dan bu yana 900’den fazla Filistinli yerinden edildi

07 Şubat 2026, Cumartesi 09:35
Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’da erişim kısıtlamaları, yıkımlar ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti sebebiyle 2026’nın başından bu yana 900’den fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. BM İnsanî İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria’da yüksek düzeyde yerinden edilmelerin devam ettiği konusunda uyardığını belirten Dujarric, OCHA’nın, 20 Ocak’tan bu hafta başına kadar sadece 2 haftada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin can kayıplarına ve maddî hasara yol açan 50’den fazla saldırısını belgelediğini kaydetti. Dujarric, Gazze’de 18 bin 500’den fazla hastanın Gazze dışına tahliye gerektiren özel tedaviye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. 

 

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    7.02.2026 11:36:24

    😭😡😤🌍🇪🇺😭🕋Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulama-ları, İŞGALLERİ,TEHDİTLERİ,SUİKASTLARI, Savunmasız ve suçsuz mâsum sivilleri rasgele bombalamaları, katliam ve kıyımları,"Aç ve Susuz"bırakmaları, sadece Ortadoğu,Suriye, Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞ ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahke-mede gerekli ceza ve müeyyi-deyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah mu-hafaza!😭🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸😭Eeey Âlem-iİNSANLIK, Eeeey Âlem-i İSLÂM, Eeeey AB, NATO, Eeeeey BM, Ey RUSYA, ÇİN, JAOPONYA! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?.. Yetmedi miiiiiiii?!😭🙌🇵🇸😭🕊🌍🇪🇺😭🕋🇹🇷😭🇵🇸

