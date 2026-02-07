BM: 2026’dan bu yana 900’den fazla Filistinli yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria’da erişim kısıtlamaları, yıkımlar ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti sebebiyle 2026’nın başından bu yana 900’den fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu. BM İnsanî İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) işgal altındaki Batı Şeria’da yüksek düzeyde yerinden edilmelerin devam ettiği konusunda uyardığını belirten Dujarric, OCHA’nın, 20 Ocak’tan bu hafta başına kadar sadece 2 haftada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin can kayıplarına ve maddî hasara yol açan 50’den fazla saldırısını belgelediğini kaydetti. Dujarric, Gazze’de 18 bin 500’den fazla hastanın Gazze dışına tahliye gerektiren özel tedaviye ihtiyaç duyduğunun altını çizdi. AA

