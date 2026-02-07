SDG, ağır silâhlarını Haseke’den çekiyor

Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 29 Ocak’ta varılan anlaşmanın sahada uygulanmasına başlandı. SDG, Haseke’deki ağır silâhlarını çekmeye başladı.
Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı teknik heyetin anlaşma kapsamında Haseke, Kobani ve Kamışlı’ya girmesi sonrası bölgede görev yapacak askerî güçlerin alacağı pozisyon ve SDG’nin silahlı güçlerinin şehirlerden çıkmasını görüşmek için harekete geçildi. T24’ün haberine göre, bu kapsamda Savunma Bakanlığına bağlı askerî bir heyet, Suriye ordusunun önde gelen subaylarıyla birlikte Haseke Valiliği’ndeki çeşitli bölgeleri ve yerleri kapsayan bir saha gezisi düzenledi. SDG temsilcilerinin de eşlik ettiği gezi, olumlu bir atmosferde geçti.
Haber Merkezi