"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Ekran ateştir

07 Şubat 2026, Cumartesi 09:28
Sosyal medyada ebeveynleri bilgilendirici, uyarıcı içerikler üreten yazar Orhan Toker, “Ekran ateştir. Çocuğunuz elini ateşe sokmak istese izin verir miydiniz?” uyarısında bulundu.

Dünyanın ve ülkemizin son yıllardaki önde gelen problemlerinden olan teknolojik aletlerin çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmaya devam ediyor. Bu kapsamda TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda, alt komisyonun hazırladığı  “Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı rapor tartışıldı, kabul edildi. Sosyal medyada aileleri bu konuda bilgilendirici içerikler üreten yazar Orhan Toker de ekranın zihinsel gerilemeye sebep olduğunu anlattığı paylaşımında “Çözüm ne?” sorusuna, “Ekran ateştir. Çocuğunuz elini ateşe sokmak istese izin verir miydiniz?” şeklinde cevap verdi.

“Çocuklarımız daha az bilişsel yeteneğe sahipler”

Amerikalı Eğitimci Nörobilim Uzmanı Dr. Jared Cooney Horvath’tan konuyla ilgili aktarımlar yapan Orhan Toker, bilişsel zeka alanında doktora yapan Dr. Horvath’ın ABD senatosuna yaptığı sunumda “Çocuklarımız, onların yaşındayken bizim sahip olduğumuzdan daha az bilişsel yeteneğe sahipler.” şeklinde bir tespiti olduğuna dikkat çekti.

Teknoloji kullanımı ve performans ters orantılı

Paylaşımında, okullarda teknoloji kullanımı ile çocukların performansı arasında ters orantı olduğunu anlatan Toker, Horvath’ın sunumundan “Okulda öğrenme amacıyla günde yaklaşık beş saat bilgisayar kullanan çocuklar, okulda nadiren veya hiç teknoloji kullanmayan çocuklardan standart sapmanın üçte ikisinden daha düşük puan alıyor. Ve bu 80 ülke genelinde geçerli.” aktarımını paylaştı.

“Ekran görmemiş çocuk zekâ olarak 1 yıl fark atıyor”

Yedi yıldır ekranların çocuklar üzerindeki etkisini araştırdığını hatırlatan Toker, “Bazen tekrar tekrar söylemekte fayda var. 6 yaşına kadar hiç ekran görmemiş çocuklar, ekranla büyüyen çocuklara göre zihinsel olarak 1 yıl fark atıyor. 18 yaşına kadar sosyal medya kullanmamış gençler akranlarına göre psikolojik olarak çok daha sağlıklı oluyor” dedi.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Köprüler ve otoyolları uluslararası satışta: Bu satış milletin menfaatine değil

    İran ile yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı

    Slovenya’da da sosyal medya kısıtlaması gündemde

    Sanchez: “Devletin gücü, oğullarımızı ve kızlarımızı korumak içindir”

    Olimpiyat Meşalesi geçişinde İsrail protestosu

    Endülüs’te 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi

    BM: 2026’dan bu yana 900’den fazla Filistinli yerinden edildi

    Ekran ateştir

    Prime göre maaş

    6 Şubat unutulmadı - 3 yıl geçti, hâlâ bulunamayan cenazeler var

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 6 Şubat felâketinin büyük bölümü önlenebilirdi

    Yeni bir filo hazırlanıyor

    Güç, hukukun yerini almamalı

    İran ile ABD arasında yapılan görüşmeler sona erdi

    Pakistan'da cuma namazı sırasında camide patlama: En az 31 ölü, 169 yaralı

    Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi

    Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı

    Erzincan Kemah'da 4,9 büyüklüğünde deprem

    Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Köprüler ve otoyolları uluslararası satışta: Bu satış milletin menfaatine değil
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Olimpiyat Meşalesi geçişinde İsrail protestosu
    Genel

    Ekran ateştir
    Genel

    İran ile yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı
    Genel

    Endülüs’te 5 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi
    Genel

    Sanchez: “Devletin gücü, oğullarımızı ve kızlarımızı korumak içindir”
    Genel

    BM: 2026’dan bu yana 900’den fazla Filistinli yerinden edildi
    Genel

    Slovenya’da da sosyal medya kısıtlaması gündemde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.