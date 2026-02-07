Sosyal medyada ebeveynleri bilgilendirici, uyarıcı içerikler üreten yazar Orhan Toker, “Ekran ateştir. Çocuğunuz elini ateşe sokmak istese izin verir miydiniz?” uyarısında bulundu.

Dünyanın ve ülkemizin son yıllardaki önde gelen problemlerinden olan teknolojik aletlerin çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmaya devam ediyor. Bu kapsamda TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda, alt komisyonun hazırladığı “Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı rapor tartışıldı, kabul edildi. Sosyal medyada aileleri bu konuda bilgilendirici içerikler üreten yazar Orhan Toker de ekranın zihinsel gerilemeye sebep olduğunu anlattığı paylaşımında “Çözüm ne?” sorusuna, “Ekran ateştir. Çocuğunuz elini ateşe sokmak istese izin verir miydiniz?” şeklinde cevap verdi.

“Çocuklarımız daha az bilişsel yeteneğe sahipler”

Amerikalı Eğitimci Nörobilim Uzmanı Dr. Jared Cooney Horvath’tan konuyla ilgili aktarımlar yapan Orhan Toker, bilişsel zeka alanında doktora yapan Dr. Horvath’ın ABD senatosuna yaptığı sunumda “Çocuklarımız, onların yaşındayken bizim sahip olduğumuzdan daha az bilişsel yeteneğe sahipler.” şeklinde bir tespiti olduğuna dikkat çekti.

Teknoloji kullanımı ve performans ters orantılı

Paylaşımında, okullarda teknoloji kullanımı ile çocukların performansı arasında ters orantı olduğunu anlatan Toker, Horvath’ın sunumundan “Okulda öğrenme amacıyla günde yaklaşık beş saat bilgisayar kullanan çocuklar, okulda nadiren veya hiç teknoloji kullanmayan çocuklardan standart sapmanın üçte ikisinden daha düşük puan alıyor. Ve bu 80 ülke genelinde geçerli.” aktarımını paylaştı.

“Ekran görmemiş çocuk zekâ olarak 1 yıl fark atıyor”

Yedi yıldır ekranların çocuklar üzerindeki etkisini araştırdığını hatırlatan Toker, “Bazen tekrar tekrar söylemekte fayda var. 6 yaşına kadar hiç ekran görmemiş çocuklar, ekranla büyüyen çocuklara göre zihinsel olarak 1 yıl fark atıyor. 18 yaşına kadar sosyal medya kullanmamış gençler akranlarına göre psikolojik olarak çok daha sağlıklı oluyor” dedi.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN