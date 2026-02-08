Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Mi’rac gecesi) sana gösterdiğimiz manzaraları ve Kur’ân’da lânet edilen zakkum ağacını da Biz insanlar için bir imtihan yaptık ki, onları böylece korkuturuz. İsrâ Suresi: 60 HADİS: Kaplarınızın ağzını kapatın. Su tulumlarının ağzını bağlayın. Kapılarınızı örtün. Yatarken kandillerinizi söndürün... Camiü’s-Sağir, No: 2782

