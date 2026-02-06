"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2026 CUMA

Erzincan Kemah'da 4,9 büyüklüğünde deprem

06 Şubat 2026, Cuma 16:34
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Herhangi bir can ve mal kaybı yoktur"

Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

"Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Bakanlık birimlerine şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini duyurdu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

"Geçmiş olsun Erzincan"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da Kemah'taki depreme işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir."

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

AA

