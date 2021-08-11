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11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

10 öğrenciden 7’si EBA’ya hiç katılmadı

11 Ağustos 2021, Çarşamba 21:00
CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’a İstanbul’da öğrencilerle ilgili yapılan bir araştırmanın sonucu paylaştı.

Araştırma kapsamında görüşleri alınan ilkokul öğrencilerinin yüzde 73,6’sı, lise öğrencilerinin ise yüzde 59,3’ü EBA’daki derslere hiç katılmadığını belirtti. İstanbul’da 2 bin öğrenci ve bin ebeveyn ile yapılan araştırmaya göre her 10 ilkokul öğrencisinden 7’si, her 10 lise öğrencisinden ise 6’sı EBA üzerinden verilen derslere katılmadığını ifade etti. Birgün’ün haberine göre, derslere katılan öğrencilere, “Derslerin anlaşılır ve faydalı” olup olmadığı da soruldu. EBA’daki derslere katılan öğrencilerin yüzde 72,3’ü EBA’daki derslerin anlaşılır, faydalı ve eğlenceli bulmadığını söyledi. EBA üzerinden verilen derslere öğrencilerin ağırlıklı olarak cep telefonlarıyla bağlandığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

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