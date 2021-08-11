10 öğrenciden 7’si EBA’ya hiç katılmadı

CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık’a İstanbul’da öğrencilerle ilgili yapılan bir araştırmanın sonucu paylaştı.

Araştırma kapsamında görüşleri alınan ilkokul öğrencilerinin yüzde 73,6’sı, lise öğrencilerinin ise yüzde 59,3’ü EBA’daki derslere hiç katılmadığını belirtti. İstanbul’da 2 bin öğrenci ve bin ebeveyn ile yapılan araştırmaya göre her 10 ilkokul öğrencisinden 7’si, her 10 lise öğrencisinden ise 6’sı EBA üzerinden verilen derslere katılmadığını ifade etti. Birgün’ün haberine göre, derslere katılan öğrencilere, “Derslerin anlaşılır ve faydalı” olup olmadığı da soruldu. EBA’daki derslere katılan öğrencilerin yüzde 72,3’ü EBA’daki derslerin anlaşılır, faydalı ve eğlenceli bulmadığını söyledi. EBA üzerinden verilen derslere öğrencilerin ağırlıklı olarak cep telefonlarıyla bağlandığı da araştırma sonuçlarına yansıdı.

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.