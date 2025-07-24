Camiye gelen çocuklar mutlu

30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayan Yaz Kur’ân Kurslarıyla camiler, çocuk sesleri ile şenlenmeye devam ediyor.

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