Camiye gelen çocuklar mutlu

24 Temmuz 2025, Perşembe 12:11
30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayan Yaz Kur’ân Kurslarıyla camiler, çocuk sesleri ile şenlenmeye devam ediyor.
Yaz Kur’ân kursu büyük ilgi görüyor
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Camilere giden çocuklar, dini bilgiler yanında çeşitli aktivitelerle eğleniyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan yaz Kur’ân kursları, Cizre’deki tüm camilerde ve Kur’ân kurslarında binlerce öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Her sene milyonlarca genç ve çocuğun Kur’ân-ı Kerîm, Siyer-i Nebi ve dini bilgiler öğrendiği Yaz Kur’ân Kursları, tek dönem halinde 30 Haziran - 15 Ağustos arasında yüz yüze gerçekleştiriliyor. Çeşitli etkinliklerle öğrenciler dini bilgilerin yanında da güzel vakit geçiriyor. Cizre Huzur Camisine gelen çocuklar, Yaz Kur’ân Kursu için camilere geldiklerini ve Kur’ân öğrendikleri için mutlu olduklarını belirtti.
Haber Merkezi
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